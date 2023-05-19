Під Києвом підлітки каталися на вагонах потягів, один з них серйозно постраждав

"Смертельно небезпечні розваги влаштував собі 16-річний підліток та його товариш в Бориспільському районі. Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого "екстриму" одного із хлопців з тяжкими травмами знайшли на коліях", - повідомив начальник головного управління Нацполіції в Київській області.

За його даними, пораненого хлопця у важкому стані госпіталізовано до лікарні.

"За його життя борються лікарі", - додав Нєбитов.

Він також звернувся до батьків, закликаючи пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі в розвагах, які можуть вартувати життя.

Нагадаємо, 11 березня, двоє підлітків в місті Вишневому, що знаходиться під Києвом, залізли на вантажні вагони. Через враження струмом один хлопець загинув на місці, інший отримав поранення.

В листопаді минулого року через удар струмом на підприємстві загинув 14-річний підліток.

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