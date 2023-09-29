Під Києвом двоє чоловіків понад рік зберігали російський ЗРК і ракети до нього

Поліція Київської області викрила двох чоловіків, які зберігали російський ЗРК "ТОР" і ракети до нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Київської області в соціальній мережі Facebook.

"38 та 45-річні жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - повідомляють у поліції.

Поліцейські знайшли та вилучили ЗРК ТОР у Броварському районі. Правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу - їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.

"Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони", - сказано в повідомленні.