Під Києвом двоє чоловіків понад рік зберігали російський ЗРК і ракети до нього
Поліція Київської області викрила двох чоловіків, які зберігали російський ЗРК "ТОР" і ракети до нього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Київської області в соціальній мережі Facebook.
"38 та 45-річні жителі Бориспільського району незаконно здобули та зберігали зенітно-ракетний комплекс та боєприпаси агресорів. За попередніми даними, зброя була залишена російськими військами під час бойових дій на території Чернігівської області", - повідомляють у поліції.
Поліцейські знайшли та вилучили ЗРК ТОР у Броварському районі. Правоохоронцям вдалося встановити місце розташування бойових припасів до комплексу - їх зберігав другий правопорушник в іншому регіоні Київської області в орендованому гаражному боксі.
"Згодом у ході обшуків вилучено 2 секції з 8 зенітними ракетами, які призначені для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони", - сказано в повідомленні.
Фото: Поліцейські знайшли та вилучили ЗРК ТОР у Броварському районі (facebook.com)
За рішенням суду боєприпаси передано на потреби ЗСУ. Вартість ракет складає близько 30 мільйонів гривень.
"За фактом зберігання, придбання та передачі бойових припасів без передбаченого законом дозволу фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - додали у поліції.
Характеристики ЗРК ТОР
Тактичний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для ураження літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших повітряних цілей. Ракети мають дальність стрілянини до 15 км.
На бойовій машині розміщуються пускова установка з чотирма ракетами, станція виявлення та цілевказівки, апаратура управління ракетами. Висота ураження складає до 12 км, швидкість ураження - до 1000 км/год.
Комплекс прийнятий на озброєння у РФ в 1991 році.
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