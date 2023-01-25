Під Ізюмом ексгумували тіла цивільних, яких росіяни розстріляли під час евакуації
Спеціалісти провели ексгумацію тіл цивільних, котрих російські окупнти розстріляли під час евакуації у Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора України.
За даними прокуратури, 14 квітня 2022 року росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями неподалік смт Борова Ізюмського району.
"Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі", - сказано в повідомленні.
Після страшної трагедії всіх цивільних поховав місцевий житель. Спеціалісти змогли провести ексгумацію 24 січня 2023 року. Тіла було направлено на судово-медичну експертизу.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.
Нагадаємо, що правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
Правоохоронці ексгумували тіло цивільної людини під Ізюмом (Харківська область). Росіяни розстріляли чоловіка, коли він намагався евакуюватись із зони бойових дій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.