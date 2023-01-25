Під Ізюмом ексгумували тіла цивільних, яких росіяни розстріляли під час евакуації

Спеціалісти провели ексгумацію тіл цивільних, котрих російські окупнти розстріляли під час евакуації у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора України.

За даними прокуратури, 14 квітня 2022 року росіяни обстріляли два евакуаційні автобуси з мирними жителями неподалік смт Борова Ізюмського району.

"Люди їхали до своїх домівок у Луганській області. Ворог почав стріляти з крупнокаліберного кулемета та стрілецької зброї по автобусах з людьми. Наразі встановлено загибель щонайменше дев‘яти осіб, вони згоріли живцем в автобусі", - сказано в повідомленні.

Після страшної трагедії всіх цивільних поховав місцевий житель. Спеціалісти змогли провести ексгумацію 24 січня 2023 року. Тіла було направлено на судово-медичну експертизу.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 438 КК України.