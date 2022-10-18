Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб

Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області із приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.

Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Клищіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області.

Минулої доби противник завдав 10 ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі удари зазнали районів понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області; Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області. Для цього противник використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, залучено 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 38 з яких збиті українськими воїнами.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА "Shahed -136" з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках противник здійснював обстріл:

на Сіверському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда та Дмитрівка Сумської області;

– з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Сеньківка Чернігівської області та Середина-Буда та Дмитрівка Сумської області; на Слобожанському напрямі - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнеє, Стариця та Стрілечтя;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Хатнеє, Стариця та Стрілечтя; на Куп'янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Гряниківка, Дворічна, Котлярівка, Серебрянка та Стельмахівка; на Лиманському напрямі – з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використав і ударні БПЛА;

– з різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Зарічне, Надія, Новоєгорівка та Терни. Тут ворог використав і ударні БПЛА; на Бахмутському та Авдіївському напрямах противник завдавав вогневої поразки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення;

противник завдавав вогневої поразки з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко;

ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Богоявленка, Вугледар, Малинівка, Оріхів та Шевченко; на Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру. Вогневу поразку зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки супротивник здійснив понад 30 вильотів БПЛА.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 ударів. Підтверджено поразку 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.

Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.

Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.

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