Під Херсоном окупанти зводять укріплення із награбованих матеріалів, - Генштаб

Окупанти зводять фортифікаційні споруди шляхом пограбування місцевого населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області із приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень.
Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Клищіївка, Первомайське та Мар'їнка Донецької області.
Минулої доби противник завдав 10 ракетних і 58 авіаційних ударів, здійснив до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворожі удари зазнали районів понад 35 населених пунктів. Зокрема, Києва та області, Одеської, Миколаївської областей; Білогорівка, Терни, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області; Нова Кам'янка та Білогірка Херсонської області. Для цього противник використовував крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети. Крім того, залучено 43 безпілотні літальні апарати іранського виробництва "Shahed -136", 38 з яких збиті українськими воїнами.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без істотних змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних БПЛА "Shahed -136" з території Республіки Білорусь.
На інших напрямках противник здійснював обстріл:
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 ударів. Підтверджено поразку 18 районів зосередження озброєння та військової техніки, опорного пункту, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 крилаті ракети.
Ракетні війська та артилерія вразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два об'єкти ППО та артилерії, один склад боєприпасів та інші військові цілі противника.
Нагадаємо, увечері, 17 жовтня, у центрі України сили протиповітряної оборони знищили 8 дронів-камікадзе "Shahed-136".
Російські окупанти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. Внаслідок удару були пошкоджені цистерни з олією на території підприємства.
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