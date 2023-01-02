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Під час збройного нападу на в'язницю в Мексиці загинули 14 осіб

Фото: під час збройного нападу на в'язницю в Мексиці загинули 14 людей (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Невідомі напали на в'язницю №3 у Сьюдад-Хуаресі у мексиканському штаті Чіуауа. В результаті загинули 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telemundo.

Інцидент стався 1 січня вранці. Невідомі під'їхали до будівлі в'язниці на бронетранспортерах та відкрили вогонь охоронцям. Військові та поліція штату змогли взяти ситуацію під контроль за кілька годин.

Серед загиблих 10 людей – охоронці в'язниці, ще четверо – ув'язнені. Ще 13 людей отримали поранення. Як мінімум 24 ув'язнені змогли втекти.

Поліціянти затримали чотирьох людей, ще двоє нападників загинули. Поліція з'ясовує, яке злочинне угруповання відповідальне за напад.

Раніше у Нігерії озброєні бойовики напали на в'язницю на південному заході країни.В результаті 575 ув'язнених втекли.

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Мексика