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Від російського обстрілу Херсонської області постраждав чоловік

Фото: під час російського обстрілу Херсонської області постраждав чоловік (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Під ворожий обстріл села Токарівка Херсонської області потрапив місцевий чоловік. Наразі його госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.

За даними адміністрації, через російський обстріл до лікарні у важкому стані доставили 43-річного чоловіка. 

"Під ворожий обстріл потрапив житель села Токарівка. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та проникаюче поранення черевної порожнини", - повідомили в ОВА.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

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Херсонська областьВійна Росії проти України