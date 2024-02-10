Від російського обстрілу Херсонської області постраждав чоловік

Під ворожий обстріл села Токарівка Херсонської області потрапив місцевий чоловік. Наразі його госпіталізовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Херсонської обласної військової адміністрації.
За даними адміністрації, через російський обстріл до лікарні у важкому стані доставили 43-річного чоловіка.
"Під ворожий обстріл потрапив житель села Токарівка. Медики зафіксували мінно-вибухову травму та проникаюче поранення черевної порожнини", - повідомили в ОВА.
Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся і Херсон. Це був один обласний центр, який був окупований росіянами у лютому-березні 2022 року.
Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.
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