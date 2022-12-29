Під час обстрілу Івано-Франківщини постраждала одна людина: подробиці

Внаслідок ракетного удару в четвер, 29 грудня, по Івано-Франківській області постраждав один з працівників енергетичного об'єкта. Медики госпіталізували його з численними осколковими пораненнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Івано-Франківської області.
"За попередніми даними постраждав працівник об'єкта, його госпіталізовано з численними осколковими пораненнями", - сказано в повідомленні прокуратури.
На місцях обстрілу працювали рятувальні служби та слідчо-оперативні групи.
Правоохоронцями вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Раніше повідомлялось, що під час атаки російськими військовими по енергетичних об’єктах України в четвер, 29 грудня, одна з ракет потрапила до будинку в одному із сіл Івано-Франківської області.
Нагадаємо, в ході чергового масованого удару Росія запустила територією України понад 69 ракет. ППО знищила 54 одиниці.