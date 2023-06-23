Під час нічного обстрілу України уламки ракети впали біля будинку в Хмельницькому
Уламки однієї із збитих ППО ракет у ніч проти 23 червня, коли РФ атакувала військовий аеродром у Хмельницькій області, впали біля будинку у Хмельницькому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.
"Залишки однієї з ракет, збитої вночі нашими ППО, впали біля приватного будинку на одній з вулиць обласного центру", - йдеться в повідомленні.
За даними адміністрації, у цілях безпеки відбулася тимчасова евакуація мешканців приватних будинків довкола місця падіння уламків. Ситуація знаходиться під контролем.
"Працюють відповідні вибухотехнічні служби. Проводяться роботи з ліквідації залишків уламків", - додали в ОВА.
Обстріл України 23 червня
Російські війська вже яку ніч поспіль атакують Україну. Цього разу російські війська випустили Україною 13 ракет, метою для удару якими був військовий аеродром у Хмельницькій області. Ракети ворог запускав за допомогою стратегічної авіації, використавши чотири Ту-95мс. ППО збила всі 13 ворожих цілей.
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