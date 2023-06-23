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Во время ночного обстрела Украины обломки ракеты упали у дома в Хмельницком

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Хмельницкий, Пятница 23 июня 2023 13:10
Во время ночного обстрела Украины обломки ракеты упали у дома в Хмельницком Фото: обломки одной из 13 ракет, выпущенных РФ по Украине 23 июня, упали возле дома в Хмельницком (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки одной из сбитых ПВО ракет в ночь на 23 июня, когда РФ атаковала военный аэродром в Хмельницкой области, упали возле дома в Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

"Остатки одной из ракет, сбитой ночью нашими ПВО, упали у частного дома на одной из улиц областного центра", - говорится в сообщении.

По данным администрации, в целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Ситуация находится под контролем.

"Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", - добавили в ОВА.

Обстрел Украины 23 июня

Российские войска уже которую ночь подряд атакуют Украину. На этот раз российские войска выпустили по Украине 13 ракет, целью для удара которыми был военных аэродром в Хмельницкой области. Ракеты враг запускал с помощью стратегической авиации, использовав четыре Ту-95мс. ПВО сбила все 13 вражеских цели.

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