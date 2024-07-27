Під час навчально-тренувального польоту загинув курсант ХНУ: що відомо

Сьогодні, 27 липня, під час навчально-технічного польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Причини катастрофи наразі встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України. У дописі сказано, що керівництво університету всебічно сприяє слідству. Так у закладі висловили співчуття рідним та близьким загиблого. "Це болюча і непоправна втрата для всіх нас...Також просимо обережно та з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - йдеться у повідомленні.