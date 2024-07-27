В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант ХНУ: что известно

Сегодня, 27 июля, во время учебно-технического полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. В сообщении говорится, что руководство университета всесторонне способствует следствию. Также в университе выразили соболезнования родным и близким погибшего. "Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас... Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, согласно установленным процедурам и этическим нормам", - говорится в сообщении.