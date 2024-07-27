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В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант ХНУ: что известно

Суббота 27 июля 2024 22:31
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В ходе учебно-тренировочного полета погиб курсант ХНУ: что известно Фото: самолет К-10 Swift для учебно-тренировочных полетов (plane-ukraine.com)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня, 27 июля, во время учебно-технического полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Причины катастрофы устанавливаются. На месте авиационного происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

В сообщении говорится, что руководство университета всесторонне способствует следствию. Также в университе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

"Это болезненная и непоправимая потеря для всех нас... Также просим осторожно и с пониманием относиться к обнародованию чувствительной информации, согласно установленным процедурам и этическим нормам", - говорится в сообщении.

Что известно о ХНУ Воздушных Сил имени Кожедуба

Высшее учебное заведение готовит квалифицированных специалистов по 9 направлениям и 18 специальностям для Вооруженных Сил Украины.

Университет обладает мощной учебно-материальной базой. Площадь учебно-лабораторных помещений превышает 100 тысяч квадратных метров. Аудитории оснащены компьютерной техникой, тренажерами и образцами вооружения. Современные лабораторные установки позволяют исследовать принципы действия военной техники.

Для практической подготовки университет имеет: учебный полигон; учебную авиационную бригаду с учебно-тренировочным комплексом для подготовки специалистов противовоздушной обороны; учебно-тренировочный комплекс авиационных тренажеров; учебно-тренировочные комплексы факультетов и кафедр; спортивный комплекс.

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