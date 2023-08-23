Під час дрон-марафону зібрали кошти на 200 дронів, ще є час долучитися, - "Українська команда"

"Ще плюс мільйон за добу! Загалом під час нашого ДРОН-МАРАФОНУ ми з вами зібрали майже 4 мільйони! Це понад 200 дронів-камікадзе для наших хлопців на передовій! Але там дронівзабагато не буває. В нас є ще одна доба", - повідомила "Українська команда".

Волонтери наголошують, що дрон-марафон триває до 24 серпня.

"Наш ДРОН-МАРАФОН до Дня незалежності триває! До 32-ї річниці Незалежності донать 32 грнабо 320 або 3200 гривень! Або не стримуй себе, щоб наблизити Перемогу України! До 24 серпня! Вся Україна! Донать - і вони летять! Несуть смерть ворогам", - закликають волонтери.

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