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Під Білою Церквою масово гине риба на річці Рось: Міндовкілля назвало причину

Біла Церква, П'ятниця 30 серпня 2024 20:22
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Під Білою Церквою масово гине риба на річці Рось: Міндовкілля назвало причину Фото: в Міндовкілля пояснили, що призвело до мору риби під Києвом (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

На річці Рось, де зафіксували масовий мор риби вчора відпрацювала Державна екологічна інспекція. Причину з'ясовано.

Про це у коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький.

Зауважимо, що 29 серпня до Центру оперативного реагування у Білій Церкві надійшла інформація про масову загибель риби в районі Центрального пляжу на річці Рось.

"Вчора з самого ранку там працювала Державна екологічна інспекція. Вона зафіксувала збитки. Це був витік з одного з підприємств", - пояснив Краснолуцький.

Перший заступник міністра наголосив, що зараз вживаються заходи для притягнення підприємства до відповідальності та для того, щоб локалізувати цей витік.

"Цей витік не великий, тому сильного забруднення немає.Це не може загрожувати киянам, бо там витік не великий. Воно все розмиється й увійде в гранично-допустимі норми", - наголосив він.

Нагадаємо також про те, що днями виявили забруднення в річках Сейм та Десна. Сьогодні Краснолуцький повідомив, що Сейм забруднили з території Росії.

Детальніше про причини та наслідки даного забруднення можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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