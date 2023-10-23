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Під Бахмутом та Куп'янськом рота ударних БпАК знищила позицію і техніку РФ. Відео

Понеділок 23 жовтня 2023 16:36
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Під Бахмутом та Куп'янськом рота ударних БпАК знищила позицію і техніку РФ. Відео Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр на Бахмутському та Куп'янському напрямках знищила російську техніку та позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

На опублікованих кадрах показано, як українські бійці нищать ворожу техніку та позиції росіян. Зокрема, за допомогою дронів було уражено:

  • гаубицю Д-30;
  • бліндаж з ОС противника (6ос.);
  • 2с9 Нона-С;
  • ББМ;

А ось російський Урал було знищено.

Українські дрони

Зазначимо, що на озброєнні ЗСУ вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.

При цьому нещодавно Кабмін спростив процедуру закупівель безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що уряд виділив цього року 40 млрд гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.

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