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Під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (відео)

Бахмут, Неділя 24 березня 2024 10:49
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Під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (відео) Фото: під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російський міномет на Бахмутському напрямку. Його окупанти прикували на ланцюг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Ворожий міномет знищили прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, як додали прикордонники, окупанти прикували його на ланцюг, щоб не "втік", ще й рядниною прикрили.

"Проте, як бачимо, продумали далеко не все", - констатують у ДПСУ.

Ситуація на фронті

ЗСУ відбили 15 атак російських окупантів на Бахмутському напрямку, утримали позиції на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районам зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та одного складу противника.

Зокрема, як уточнюють у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ виводять з ладу від 60 до 70% техніки, яку російські війська виставляють у ході атак під Бахмутом. Росіяни із втратами проводять бронетанкові атаки на Лиманському напрямку.

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