Під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (відео)

Фото: під Бахмутом ДПСУ знищила міномет, який окупанти прикували на ланцюг (Getty Images)

Українські прикордонники знищили російський міномет на Бахмутському напрямку. Його окупанти прикували на ланцюг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Ворожий міномет знищили прицільними ударами прикордонники-мінометники бригади Гвардії наступу "Помста" на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні. Попередньо, як додали прикордонники, окупанти прикували його на ланцюг, щоб не "втік", ще й рядниною прикрили. "Проте, як бачимо, продумали далеко не все", - констатують у ДПСУ.