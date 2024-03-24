Под Бахмутом ГПСУ уничтожила миномет, который оккупанты приковали на цепь (видео)

Фото: под Бахмутом ГПСУ уничтожила миномет, который оккупанты приковали на цепь (Getty Images)

Украинские пограничники уничтожили российский миномет на Бахмутском направлении. Его оккупанты приковали на цепь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Вражеский миномет уничтожили прицельными ударами пограничники-минометчики бригады Гвардии наступления "Месть" на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении. Предварительно, как добавили пограничники, оккупанты приковали его на цепь, чтобы не "убежал", еще и дерюгой прикрыли. "Однако, как видим, продумали далеко не все", – констатируют в ГПСУ.