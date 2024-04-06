Під Авдіївкою останніми днями була наймасовіша спроба РФ прорвати оборону, - Генштаб

Провальна спроба Росії

"Впродовж крайніх кількох днів відбулася, мабуть, наймасовіша спроба прорвати оборону на конкретній ділянці фронту. Для прориву нашої оборони використовували танки, зокрема, найсучаснішу модель Т-90 та бойові машини піхоти. Проте десантники дали потужну відсіч ворогу", - заявили в Генштабі.

Як розповіли в Генштабі, були жорсткі бої, противник значно переважав у живій силі, але українські десантники неймовірними зусиллями все ж відбили наступ, спаливши чимало одиниць техніки. Ворог втратив, зокрема, й танки Т-90, вартість яких за одиницю сягає приблизно 4,5 млн доларів.

"Тож, масштабний наступ перетворився на “операцію” з утилізації сучасної російської техніки", - заначили в Генштабі.

Наприклад, 29 березня на позиції ЗСУ намагалися зайти 36 танків та 11 БМП російських окупантів. Десантники знищили 15 танків, серед яких один Т-90 та 8 БМП. А вже 30 березня росіяни атакували 4 танками та двома БМП. Три танки було знищено, а також обидві машини піхоти. 31 березня в атаку пішли 6 російських танків та 3 БМП, які в повному складі були виведені зі строю, додали в Генштабі.

Ситуація під Авдіївкою зараз

Як зазначили в Генштабі, на Авдіївському напрямку продовжуються бої, а ворог не полишає спроб штурмувати позиції українських десантників. Сьогодні вони успішно відбили 11 атак противника та знищили 16 одиниць ворожої техніки: 10 танків, 5 БМП та 1 МТ-ЛБ.

"Тактика залишається незмінною: велика кількість піхоти, штурмові групи заїжджають на бойових машинах під прикриттям танків та артилерії. Також активно застосовуються безпілотні літальні апарати різних типів", - розповіли в Генштабі.

Наразі ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою, але десантники дають відсіч та стримують навалу російських окупантів.