Philip Morris побудувала сучасне укриття для працівників та місцевих мешканців у Львівській області

Зазначається, що укриття розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій.

Укриття відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин.

Простір оснащений системою вентиляції з використанням противибухових клапанів та кондиціонування повітря, а також системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням.

Також в укритті обладнали систему водопостачання та каналізації, систему опалення, телефонний зв’язок та відеоспостереження. Укриття також обладнане з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. Ми відкриваємо це укриття як ще один доказ того, що турбота про працівників для нас на першому місці. Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", - зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.