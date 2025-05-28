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Philip Morris побудувала сучасне укриття для працівників та місцевих мешканців у Львівській області

Середа 28 травня 2025 17:22
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Philip Morris побудувала сучасне укриття для працівників та місцевих мешканців у Львівській області Фото: Philip Morris побудувала укриття для працівників та місцевих мешканців у Львівській області (kalushcity.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Філіп Морріс Україна" відкрила нове укриття на території фабрики у Львівській області. Інвестиції у проєкт склали близько 60 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що укриття розраховане на 170 осіб і забезпечуватиме захист як працівників фабрики, так і місцевих мешканців під час повітряних тривог або надзвичайних ситуацій.

Укриття відповідає всім чинним вимогам та стандартам безпеки та розраховане на комфортне перебування людей протягом 48 годин.

Простір оснащений системою вентиляції з використанням противибухових клапанів та кондиціонування повітря, а також системою оповіщення та пожежогасіння з резервним живленням.

Також в укритті обладнали систему водопостачання та каналізації, систему опалення, телефонний зв’язок та відеоспостереження. Укриття також обладнане з урахуванням потреб людей з інвалідністю.

"У нинішніх умовах безпека наших людей – це не просто вимога часу, але й наша відповідальність. Ми відкриваємо це укриття як ще один доказ того, що турбота про працівників для нас на першому місці. Ми продовжуємо інвестувати в Україну, і ці інвестиції демонструють нашу довгострокову стратегію як інвестиційного амбасадора та підтримку економіки в умовах воєнного стану", - зазначив генеральний директор компанії Максим Барабаш.

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Philip Morris
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