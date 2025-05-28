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Philip Morris построила укрытие для работников и местных жителей во Львовской области

Среда 28 мая 2025 17:22
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Philip Morris построила укрытие для работников и местных жителей во Львовской области Фото: Philip Morris построила укрытие для работников и местных жителей во Львовской области (kalushcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Компания "Филип Моррис Украина" открыла новое укрытие на территории фабрики во Львовской области. Инвестиции в проект составили около 60 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что укрытие рассчитано на 170 человек и будет обеспечивать защиту как работников фабрики, так и местных жителей во время воздушных тревог или чрезвычайных ситуаций.

Укрытие соответствует всем действующим требованиям и стандартам безопасности и рассчитано на комфортное пребывание людей в течение 48 часов.

Пространство оснащено системой вентиляции с использованием противовзрывных клапанов и кондиционирования воздуха, а также системой оповещения и пожаротушения с резервным питанием.

Также в укрытии оборудовали систему водоснабжения и канализации, систему отопления, телефонную связь и видеонаблюдение. Укрытие также оборудовано с учетом потребностей людей с инвалидностью.

"В нынешних условиях безопасность наших людей - это не просто требование времени, но и наша ответственность. Мы открываем это укрытие как еще одно доказательство того, что забота о работниках для нас на первом месте. Мы продолжаем инвестировать в Украину, и эти инвестиции демонстрируют нашу долгосрочную стратегию как инвестиционного амбассадора и поддержку экономики в условиях военного положения", - отметил генеральный директор компании Максим Барабаш.

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Philip Morris
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