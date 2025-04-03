Philip Morris планує інвестувати 200 млн грн у запуск ZYN в Україні

Компанія Philip Morris запустила в Україні інноваційний бездимний продукт – нікотинові подушечки ZYN. Це альтернатива для повнолітніх споживачів нікотину – без тютюну та без диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Philip Morris.

ZYN – один із найпопулярніших брендів у світі серед нікотинових продуктів для перорального застосування, який уже підкорив ринки США, Великої Британії, Швеції, Норвегії та інших країн. Україна стане новим важливим етапом у глобальному розвитку цього продукту.

"Philip Morris International понад п’ятнадцять років інвестує в науково підтверджені альтернативи традиційному курінню. Запуск ZYN в Україні – це ще один крок у нашій стратегії створення майбутнього без тютюнового диму. Ми хочемо запропонувати повнолітнім споживачам інноваційні рішення, які відповідають їхнім очікуванням", – зазначив генеральний директор Philip Morris в Україні Максим Барабаш.

У 2025 році ZYN став першим і наразі є єдиним брендом нікотинових подушечок, що отримав маркетингову авторизацію від Управління з контролю за якістю харчових продуктів та лікарських засобів США (FDA). Це рішення підкреслює значення ZYN як бездимної альтернативи для дорослих споживачів, які прагнуть перейти від куріння сигарет чи інших традиційних тютюнових виробів.

За словами Максима Барабаша, у 2025 році "Філіп Морріс" планує інвестувати 200 млн грн у запуск ZYN в Україні, що включає маркетингові активності, розширення мережі продажів та інформаційну підтримку повнолітніх споживачів.

Нікотинові подушечки ZYN (також відомі як паучі) мають вигляд маленького пакетика з порошком із целюлози, нікотину й ароматизаторів. Вони упаковані в банку по 20 шт. Не створюють диму, попелу чи аерозолю під час використання, а також не залишають запаху. Це робить їх зручним вибором для застосування в будь-якому місці: ресторані, офісі, літаку чи потязі.

Компанія "Філіп Морріс Україна" (ФМУ) працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад 750 млн доларів. У 2024 році ФМУ сплатила в Україні 52,2 млрд грн податків. З початку повномасштабного вторгнення виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти.