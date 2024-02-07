Philip Morris International увосьме визнали одним із кращих роботодавців у світі

Щорічно цей незалежний міжнародний інститут проводить оцінку компаній-роботодавців на відповідність високим світовим стандартам у сфері управління персоналом.

Оцінка охоплює шість HR-критеріїв та 20 напрямів, зокрема щодо стратегії управління талантами, створення сприятливого робочого середовища, успішності залучення професіоналів, навчання та розвитку персоналу, підтримки різноманітності та інклюзивності, добробуту тощо.

"Складні часи виявляють найкраще в людях і організаціях. І ми побачили це в нашій цьогорічній програмі сертифікації Top Employers: найкращі роботодавці 2024 року показали виняткові результати. І в цьому переліку видатних компаній PMI довела свою відданість працівникам по всьому світу", - зазначив генеральний директор Top Employers Institute Девід Плінк.

У 2023 році сертифікацію пройшли понад 2300 компаній у 121 країні світу. Цього року сертифікат Global Top Employer отримали лише 17 міжнародних компаній, серед яких Philip Morris International. У PMI працюють понад 79 тис. співробітників по всьому світу.

Відзнаку кращого роботодавця цього року отримали філії Philip Morris International в 31 країні Європи, Близького Сходу, Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Ця відзнака стала можливою завдяки нашим вдалим стратегічним рішенням та інноваційним підходам, орієнтованим на забезпеченні потреб та добробуту співробітників. Philip Morris послідовно та системно реалізує соціальну відповідальність щодо своїх людей та є лідером з підтримки працівників по всьому світу і особливо в Україні. Наш успіх ґрунтується на глибокому розумінні усіма членами команди стратегії трансформації компанії та її прагнення до майбутнього без тютюнового диму. Ми пишаємося цією нагородою, адже вона є визнанням нашої постійної роботи над створенням комфортного робочого середовища та сприянням добробуту наших працівників", - зазначила Емель Мордо, директорка напряму "Люди та культура" Філіп Морріс в Україні.

Нагадаємо, Philip Morris International (PMI) є провідною міжнародною тютюновою компанією, що має на меті створення майбутнього без тютюнового диму та розвиває свій портфель на довгострокову перспективу за межі тютюнової та нікотинової продукції. Поточний продуктовий портфель компанії в основному складається з сигарет і бездимних продуктів.

З 2008 року PMI інвестувала понад 10,5 мільярдів доларів США в розробку, наукові дослідження та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для повнолітніх курців, які інакше продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Станом на 30 вересня 2023 року бездимна продукція PMI була доступна для продажу на 82 ринках, і за оцінками компанії, приблизно 19,7 млн повнолітніх курців у всьому світі вже перейшли на IQOS і відмовилися від куріння.