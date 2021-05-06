У Philip Morris International новый генеральный директор

Международная компания Philip Morris International Inc. (PMI) объявила о смене руководства - главный операционный директор Яцек Ольчак стал генеральным директором компании. Ольчак заменил на посту Андре Каланцопулоса, который занимал эту должность 8 лет и будет председателем совета директоров PMI.

"Я с волнением принимаю на себя руководство PMI, в период ускорения нашего перехода к бездымному обществу. PMI является лидером отрасли в сфере научных инноваций, и мы стремимся к тому, чтобы более половины наших чистых доходов в 2025 году приходилось на бездымную продукцию. Наша постоянно развивающаяся линейка таких продуктов станет определять будущее в долгосрочной перспективе. Мы будем опираться на научные исследования и наш опыт, использовать наши коллективные навыки и воображение, чтобы внедрять инновации, выходящие за рамки существующего продуктового портфеля, и исследовать новые области для развития бизнес", - говорится в заявлении нового главы компании, распространенном компанией.

В свою очередь, Каланцопулос отметил, что Яцек идеально подходит для реализации концепции PMI по бездымной среде в своей новой должности генерального директора.

" Яцек находится в идеальном положении для реализации концепции бездымного бизнеса PMI в своей новой должности генерального директора. Приверженность компании и ее сотрудникам лежит в основе его стремления к результатам, наряду с его глубоким знанием наших продуктов, систем, ценностей и инвесторов. Я считаю, что он является идеальным кандидатом для обеспечения непрерывного роста нашего бизнеса и повышения ценности для акционеров. Я с нетерпением жду продолжения работы с ним в моей новой должности председателя Совета директоров ", - добавил Каланцопулос.

Стоит отметить, что во время своего выступления на пресс-конференции Ольчак упомянул Украину, отметив, что очень доволен популярностью бездымной продукции компании здесь. В частности, по его словам, в Украине более 1 млн пользователей IQOS, из которых до 80% уже решили свои проблемы с курением, отказавшись от обычных сигарет.

Как сообщили в компании, 56-летний Ольчак имеет степень магистра экономики Лодзинского университета (Польша). Начал свою карьеру в PMI в 1993 году, занимая финансовые и управленческие должности в различных европейских странах, включая генерального директора PMI в Польше и Германии.