У Philip Morris International новий генеральний директор

Міжнародна компанія Philip Morris International Inc. (PMI) оголосила про зміну керівництва - головний операційний директор Яцек Ольчак став генеральним директором компанії. Ольчак замінив на посаді Андре Каланцопулоса, який займав цю посаду 8 років і буде головою ради директорів PMI.

"Я з хвилюванням беру на себе керівництво PMI, в період прискорення нашого переходу до бездимного суспільства. PMI є лідером галузі в наукових інновацій, і ми прагнемо до того, щоб більш ніж половина наших чистих доходів у 2025 році припадало на бездимну продукцію. Наша лінійка цих продуктів, яка постійно розвивається, стане визначати майбутнє в довгостроковій перспективі. Ми будемо спиратися на наукові дослідження і наш досвід, використовувати наші колективні навички й уяву, щоб впроваджувати інновації, що виходять за рамки існуючого продуктового портфеля, і досліджувати нові області для розвитку бізнес", - йдеться в заяві нового глави компанії, поширеній компанією.

Своєю чергою, Каланцопулос зазначив, що Яцек ідеально підходить для реалізації концепції PMI щодо бездимного середовища у своїй новій посаді генерального директора.

" Яцек знаходиться в ідеальному становищі для реалізації концепції бездимного бізнесу PMI на своїй новій посаді генерального директора. Прихильність компанії та її співробітників лежить в основі його прагнення до результатів, поряд з його глибоким знанням наших продуктів, систем, цінностей та інвесторів. Я вважаю, що він є ідеальним кандидатом для забезпечення безперервного зростання нашого бізнесу та підвищення цінності для акціонерів. Я з нетерпінням чекаю продовження роботи з ним на моїй новій посаді голови Ради директорів ",- додав Каланцопулос.

Варто відзначити, що під час свого виступу на прес-конференції Ольчак згадав Україну, зазначивши, що дуже задоволений популярністю бездимної продукції компанії тут. Зокрема, за його словами, в Україні понад 1 млн користувачів IQOS, з яких до 80% вже розв'язували свої проблеми з курінням, відмовившись від звичайних сигарет.

Як повідомили в компанії, 56-річний Ольчак має ступінь магістра економіки Лодзинського університету (Польща). Почав свою кар'єру в PMI в 1993 році, займаючи фінансові та управлінські посади в різних європейських країнах, включаючи генерального директора PMI в Польщі та Німеччині.