Philip Morris інтегрувала рішення українського ІТ-розробника на інші ринки корпорації

Одним із викликів війни для "Філіп Морріс" в Україні стала необхідність забезпечити однаковий рівень сервісу і доступність усіх продуктів для клієнтів незалежно від їхнього місцезнаходження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар директора з новітніх продуктів "Філіп Морріс Україна" Романа Іванова.

"З початком повномасштабного вторгнення близько 300 тисяч наших клієнтів виїхало за кордон, а ще понад 170 тисяч перемістилися в межах України – зі сходу на захід, з великих міст у малі. До війни нам було легко забезпечувати високий рівень сервісу у наших брендових магазинах офлайн. Але споживач очікує такого ж досвіду в кожній точці взаємодії з брендом. А це – кол-центр, що обробляє близько 1,8 млн дзвінків на рік, платформа e-commerce, 600 тисяч доставок на рік, чат-боти, магазини партнерів тощо", – розповів Іванов.

За його словами, компанії вдалося створити єдиний омніканальний досвід для клієнтів IQOS завдяки гнучким інтеграційним рішенням від української компанії Corezoid. Це дозволило споживачам отримувати однаково високий рівень сервісу як у Києві, так і в будь-якій іншій точці країни.

Philip Morris використала системні рішення від Corezoid для побудови інтеграційних систем із партнерами, що дозволило перенести цей якісний досвід взаємодії з брендом у будь-якому каналі та з повним доступом до всіх продуктів, програм і комунікацій.

Іванов також зазначив, що українська компанія Corezoid, яка допомагала Філіп Морріс Україна розробляти швидкі і гнучкі системні рішення – зокрема щодо чат-ботів та інтеграцій з партнерами, завдяки успішній співпраці в Україні стала популярною на інших ринках Philip Morris International.

"Зараз ця компанія розробляє чат-боти для філій Philip Morris по всьому світу. Це гарний приклад експорту українських знань і технологій – того, як популяризувати Україну та її інновації закордоном", - пояснив Іванов.

Окрім технологічних рішень, для компанії важливим залишається й питання кадрів: через війну близько 25% співробітників українського відділу IQOS наразі працюють у філіях компанії в інших країнах.

"Це, з одного боку, виклик, але з іншого – можливість: наші фахівці поширюють український досвід у Великобританії, Франції, США та штаб-квартирі у Швейцарії", – зазначив директор з новітніх продуктів "Філіп Морріс Україна".

Він підкреслив, що українські команди можуть багато чого навчити світ: від використання передових технологій до швидкості впровадження інновацій. Підходи, розроблені в Україні, вже зараз масштабуються у міжнародних підрозділах Philip Morris International.