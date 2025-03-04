Philip Morris интегрировала решения украинского ИТ-разработчика на другие рынки корпорации

Одним из вызовов войны для "Филип Моррис" в Украине стала необходимость обеспечить одинаковый уровень сервиса и доступность всех продуктов для клиентов независимо от их местонахождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина" Романа Иванова.

"С началом полномасштабного вторжения около 300 тысяч наших клиентов выехало за границу, а еще более 170 тысяч переместились в пределах Украины - с востока на запад, из больших городов в малые. До войны нам было легко обеспечивать высокий уровень сервиса в наших брендовых магазинах офлайн. Но потребитель ожидает такого же опыта в каждой точке взаимодействия с брендом. А это - колл-центр, обрабатывающий около 1,8 млн звонков в год, платформа e-commerce, 600 тысяч доставок в год, чат-боты, магазины партнеров и т.д.", - рассказал Иванов.

По его словам, компании удалось создать единый омниканальный опыт для клиентов IQOS благодаря гибким интеграционным решениям от украинской компании Corezoid. Это позволило потребителям получать одинаково высокий уровень сервиса как в Киеве, так и в любой другой точке страны.

Philip Morris использовала системные решения от Corezoid для построения интеграционных систем с партнерами, что позволило перенести этот качественный опыт взаимодействия с брендом в любом канале и с полным доступом ко всем продуктам, программам и коммуникациям.

Иванов также отметил, что украинская компания Corezoid, которая помогала Филип Моррис Украина разрабатывать быстрые и гибкие системные решения - в частности по чат-ботам и интеграциям с партнерами, благодаря успешному сотрудничеству в Украине стала популярной на других рынках Philip Morris International.

"Сейчас эта компания разрабатывает чат-боты для филиалов Philip Morris по всему миру. Это хороший пример экспорта украинских знаний и технологий - того, как популяризировать Украину и ее инновации за рубежом", - пояснил Иванов.

Кроме технологических решений, для компании важным остается и вопрос кадров: из-за войны около 25% сотрудников украинского отдела IQOS сейчас работают в филиалах компании в других странах.

"Это, с одной стороны, вызов, но с другой - возможность: наши специалисты распространяют украинский опыт в Великобритании, Франции, США и штаб-квартире в Швейцарии", - отметил директор по новейшим продуктам "Филип Моррис Украина".

Он подчеркнул, что украинские команды могут многому научить мир: от использования передовых технологий до скорости внедрения инноваций. Подходы, разработанные в Украине, уже сейчас масштабируются в международных подразделениях Philip Morris International.