ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

ПФУ увеличил выплату пенсий за месяц

Киев, Среда 25 ноября 2020 17:26
ПФУ увеличил выплату пенсий за месяц
Фото: гривны (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

За ноябрь выплачено 39,3 млрд гривен

Пенсионный фонд Украины 25 ноября 2020 года, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий за месяц. В последний день перечислено 1,5 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Всего за октябрь 2020 года на пенсии направлено 39,6 млрд гривен, что на 0,3 млрд гривен больше, чем в октябре (39,3 млрд гривен).

ПФУ увеличил выплату пенсий за месяц

Как сообщало РБК-Украина, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн).

Отметим, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за сентябрь 2020 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата в сентябре составила 10 570,56 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Пенсионный фонд Украиныпенсии

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь