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В ПФУ розповіли про особливості нарахування субсидії на жовтень

Україна, Вівторок 31 жовтня 2023 12:30
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В ПФУ розповіли про особливості нарахування субсидії на жовтень Фото: в ПФУ розповіли про особливості нарахування субсидії на жовтень (volnovakha city)
Автор: Наталія Гурковська

Інформація про нараховану субсидію за жовтень 2023 з'явиться вже в листопаді. Переглянути її можна буде в особистому кабінеті отримувача "пільги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - нагадали в Пенсійному фонді.

Крім того, як зазначають спеціалісти, інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті субсидіанта в листопаді.

Субсидія в Україні

В Пенсійному фонді додають, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Додамо, що оформити субсидію можна і після старту опалювального сезону. Якщо громадяни звернуться за призначенням субсидії до 30 листопада 2023, то пільгу буде нараховано з жовтня 2023. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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