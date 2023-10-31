В ПФУ розповіли про особливості нарахування субсидії на жовтень

Інформація про нараховану субсидію за жовтень 2023 з'явиться вже в листопаді. Переглянути її можна буде в особистому кабінеті отримувача "пільги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

"Переглянути всю інформацію щодо нарахованої субсидії можна буде в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - нагадали в Пенсійному фонді.

Крім того, як зазначають спеціалісти, інформація про нараховану субсидію за жовтень з’явиться в особистому кабінеті субсидіанта в листопаді.

Субсидія в Україні

В Пенсійному фонді додають, що житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком на опалювальний сезон розраховується з 1 жовтня по 30 квітня.

При цьому, послугу з опалення житлового приміщення у жовтні буде розраховано на 16 днів (з 16 по 31 жовтня) незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надаватиметься.

Додамо, що оформити субсидію можна і після старту опалювального сезону. Якщо громадяни звернуться за призначенням субсидії до 30 листопада 2023, то пільгу буде нараховано з жовтня 2023. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.