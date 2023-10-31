ua en ru
Вт, 31 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ПФУ рассказали об особенностях начисления субсидии на октябрь

Украина, Вторник 31 октября 2023 12:30
UA EN RU
В ПФУ рассказали об особенностях начисления субсидии на октябрь Фото: в ПФУ рассказали об особенностях начисления субсидии на октябрь (volnovakha city)
Автор: Наталия Гурковская

Информация о начисленной субсидии за октябрь 2023 появится уже в ноябре. Посмотреть ее можно будет в личном кабинете получателя "льготы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

"Просмотреть всю информацию о начисленной субсидии можно будет в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия", - напомнили в Пенсионном фонде.

Кроме того, как отмечают специалисты, информация о начисленной субсидии за октябрь появится в личном кабинете субсидианта в ноябре.

Субсидия в Украине

В Пенсионном фонде добавляют, что жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом на отопительный сезон рассчитывается с 1 октября по 30 апреля.

При этом услуга по отоплению жилого помещения в октябре будет рассчитана на 16 дней (с 16 по 31 октября) независимо от количества дней, в течение которых эта услуга фактически будет предоставляться.

Добавим, что оформить субсидию можно и после старта отопительного сезона. Если граждане обратятся по назначению субсидии до 30 ноября 2023 года, то льгота будет начислена с октября 2023 года. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
субсидії Субсидии в Украине
NEWS
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
Гуменюк о ситуации на левобережье Херсонской области: ВСУ имеют "неплохие результаты"
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ