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ПФУ профінансував субсидії за перший місяць опалювального сезону

Фото: Субсидії та пільги профінансовані за жовтень 2022 року (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд профінансував пільги та житлові субсидії за жовтень 2022 року. На ці цілі спрямовано 1,9 млрд грн коштів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

"На виплату житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу спрямовано 1,9 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Крім того ПФУ розпочав фінансування пенсій за листопад. Станом на 3 листопада на пенсійні виплати за листопад спрямовано 4,5 млрд грн, в т. ч. 2,9 млрд грн - на виплату пенсій через АТ "Укрпошта", 1,6 млрд грн - через уповноважені банки.

Нагадаємо, функції з виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також буде призначати субсидії.

Очікується, що середня субсидія протягом опалювального сезону становитиме 1700-1800 гривень.

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Субсидії в УкраїніПенсионный фонд Украины