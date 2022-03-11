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ПФУ профинансировал пенсии за март наперед, - Минсоцполитики

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Украина, Пятница 11 марта 2022 09:37
ПФУ профинансировал пенсии за март наперед, - Минсоцполитики Фото: пенсии в марте 2022 выплачены наперед (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, которые выплачиваются через банки, с датой выплаты к 20 марта, и которые выплачиваются через "Укрпочту" - до 25 марта. На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

По данным пресс-службы, Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:

  • пенсий, которые люди получают через банки - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 20 марта включительно;
  • пенсий, которые люди получают через "Укрпочту" - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 25 марта включительно.

На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд грн. Из них через:

  • уполномоченные банки - 27,7 млрд грн,
  • АО "Укрпочта" - 10,6 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе, для людей, которые получали пенсию через "Укрпочту" по месту жительства, и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО "Укрпочта" или АО "Ощадбанк".

Для этого необходимо обратиться и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:

  • в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),
  • или на "горячую линию" Укрпочты.

"Люди, которые получают пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно", - говорится в сообщении.

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