ПФУ профинансировал пенсии за март наперед, - Минсоцполитики

Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсии, которые выплачиваются через банки, с датой выплаты к 20 марта, и которые выплачиваются через "Укрпочту" - до 25 марта. На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

По данным пресс-службы, Пенсионный фонд Украины направил средства на выплату:

пенсий, которые люди получают через банки - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 20 марта включительно;

пенсий, которые люди получают через "Укрпочту" - всю сумму, необходимую для выплаты пенсий до 25 марта включительно.

На выплату пенсий в марте уже направлено 38,3 млрд грн. Из них через:

уполномоченные банки - 27,7 млрд грн,

АО "Укрпочта" - 10,6 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе, для людей, которые получали пенсию через "Укрпочту" по месту жительства, и были вынуждены переместиться, обеспечена возможность получить пенсию там, где удобно, путем перевода средств без открытия счета в АО "Укрпочта" или АО "Ощадбанк".

Для этого необходимо обратиться и сообщить о смене места жительства и желании получить пенсию денежным переводом:

в Пенсионный фонд Украины (лично, по телефону или через электронный кабинет),

или на "горячую линию" Укрпочты.

"Люди, которые получают пенсию на счета в банках, продолжат ее получать на те же счета. Им никуда обращаться не нужно", - говорится в сообщении.