UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ПФУ за останній місяць збільшив виплату пенсій українцям

Фото: в серпні ПФУ збільшив виплату пенсій (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за серпень 2024 року. На пенсійні виплати направлено 63,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПФУ.

Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій, оскільки в липні на пенсії було направлено  62,4 млрд гривень, в червні - 62,3 млрд гривень, у травні - 60,9 млрд гривень, а у квітні - 60,5 млрд гривень.

За даними прес-служби, в серпні   через АТ "Укрпошта" на пенсії було спрямовано  9,8 млрд гривень, через уповноважені банки - 53,7 млрд гривень

Крім того, станом на 25 серпня профінансовано:

  • на виплату житлових субсидій та пільг - 1,336 млрд гривень,
  • на страхові виплати - 2,433 млрд гривень,
  • в тому числі на оплату лікарняних - 1272 млрд гривень.

Пенсіонери в Україні

Останнім часом кількість пенсіонерів зростає. Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8,227 млн осіб. Інші 2,044 млн пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 816,62 гривень. З початку року він зріс на 431,37 гривень або на 8,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в УкраїніПенсія в Україні