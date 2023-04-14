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ПФУ назвав кількість українців із пенсіями понад 10 тисяч гривень

Фото: пенсії понад 10 тисяч гривень одержують 1 млн 60 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2023 року пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1059978 українців. Це становить 9,9% від загальної кількості пенсіонерів (10 697 170 осіб).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

За даними ПФУ, більше половини українців отримують пенсії до 5 тисяч гривень.

Розмір пенсій розподіляється так:

  • до 2000 гривень - 0,6%, 67 859 осіб, середня пенсія - 1 226,77 гривень,
  • від 2001 до 3000 гривень - 29,8%, 3 185 057 осіб, середня пенсія - 2 617,17 гривень,
  • від 3001 до 4000 гривень - 21,3%, 2 282 090 осіб, середня пенсія - 3 548,26 гривень,
  • від 4001 до 5000 гривень - 15,3%, 1 626 671 особа, середня пенсія - 4 405,09 гривень,
  • від 5001 до 10000 гривень - 23,1%, 2 475 515 осіб, середня пенсія - 6 822,6 гривень,
  • понад 10 000 гривень - 9,9%, 1 059 978 осіб, середня пенсія - 14 587,78 гривень.

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2023 року становив 5238,25 гривень. З початку року розмір пенсії зріс на 615,66 грн. або на 13,3%.

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