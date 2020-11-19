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ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Киев, Четверг 19 ноября 2020 13:40
ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией
Фото: гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине 3,5 тысячи бывших судей получают в среднем 52,5 тысячи гривен

По состоянию на 1 октября 2020 года общая численность пенсионеров в Украине составила 11 219 396 человек, а средний размер пенсионной выплаты - 3 410,60 гривен. Бывшие судьи получали в 15 раз больше.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ПФУ.

По данным ПФУ, выплаты получали:

  • пенсии по возрасту - 8 430 100 человек, средняя пенсия - 3 430,28 грн,
  • по инвалидности - 1 425 705 человек, средняя пенсия - 2 641,97 грн,
  • в связи с потерей кормильца - 517 744 человек, средняя пенсия - 3 018,11 грн,
  • за выслугу лет - 216 084 человек, средняя пенсия - 3 094,50 грн,
  • социальные пенсии - 74 093 человек, средняя пенсия - 1 729,19 грн,
  • пожизненное денежное содержание судей - 3 487 человек, средняя пенсия - 52 420,25 грн.

Кроме того, пенсии военнослужащих получали 552 183 человек, средняя пенсия 5 502,55 грн.

ПФУ назвал категорию украинцев с самой высокой пенсией

Стоит отметить, что средняя пенсия судей по сравнению с 1 июля выросла на 1 248,48 грн, в то время как средняя пенсия по Украине - на 17,06 грн.

Как сообщало РБК-Украина, пенсии свыше 10 тысяч гривен по состоянию на 1 октября 2020 года получали 335 655 украинцев. Это составляет 3,0% от общего числа пенсионеров (11 219 396 человек).

Напомним, по состоянию на 1 октября 2020 года средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составлял 3 410,60 гривен. Таким образом, за последний квартал размер пенсий вырос на 17,06 грн или на 0,5% (на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составлял 3 393,54 грн).

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