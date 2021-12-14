Pfizer заявила, что их таблетки от COVID снижают риск госпитализации или смерти на 89%

Фармацевтическая компания Pfizer заявила, что окончательный анализ ее таблеток против COVID-19 показал почти 90% эффективность при предотвращении госпитализаций и смерти у пациентов группы риска. Кроме того, препарат показал эффективность против нового штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Эта новость является дополнительным подтверждением того, что наш препарат, если он будет разрешен или одобрен, может существенно повлиять на жизнь многих людей, поскольку данные дополнительно подтверждают его эффективность в сокращении госпитализаций и смертности и показывают существенное снижение вирусной нагрузки", - сказал глава компании Альберта Бурла.

Отмечается, что американский производитель лекарств в прошлом месяце заявил о том, что его таблетки эффективны примерно на 89% в предотвращении госпитализаций или смерти, основываясь на результатах примерно у 1200 человек.

На этот раз клинические исследования проводились на основе данных еще 1000 человек.

Указано, что никто из участников исследований, которых лечили таблетками Pfizer, не умер, по сравнению с 12 смертями среди тех, кому давали плацебо.

Компания также опубликовала данные второго клинического исследования, отмечая, что лечение сократило число врачей примерно на 70% у 600 взрослых со стандартным риском.

Сейчас Pfizer ожидает одобрения лекарств в США - Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в рамках непрерывной подачи заявок на разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA).