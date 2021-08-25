У Pfizer розповіли, як швидко зможуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом 95 днів після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Fox News гендиректора компанії Альберта Бурла .

За його словами, Pfizer налагодив процес виробництва вакцини від коронавірусу при виявленні нових штамів. Вчені компанії постійно відстежують ефективність чинних препаратів проти нових варіантів COVID-19.

"Протягом 95 днів, починаючи з того дня, як ми виявимо штам, що викликає занепокоєння, ми зможемо створити вакцину спеціально проти нього", - сказав Бурла.

Він уточнив, що на сьогодні компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer