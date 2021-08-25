ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Pfizer розповіли, як швидко зможуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 25 серпня 2021 16:26
У Pfizer розповіли, як швидко зможуть створити вакцину від нових штамів коронавірусу Фото: Pfizer розповів про швидкість створення вакцини від нових штамів COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Компанія Pfizer може створити вакцину від нового штаму коронавірусу протягом 95 днів після його виявлення. Вчені виробника постійно вивчають ефективність препаратів проти нових варіантів інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Fox News гендиректора компанії Альберта Бурла.

За його словами, Pfizer налагодив процес виробництва вакцини від коронавірусу при виявленні нових штамів. Вчені компанії постійно відстежують ефективність чинних препаратів проти нових варіантів COVID-19.

"Протягом 95 днів, починаючи з того дня, як ми виявимо штам, що викликає занепокоєння, ми зможемо створити вакцину спеціально проти нього", - сказав Бурла.

Він уточнив, що на сьогодні компанія не виявила жодного штаму, який здатний обійти захист нинішньої вакцини Pfizer

Нагадаємо, 23 серпня американський регулятор остаточно схвалило вакцину від коронавірусу Pfizer-BioNTech для людей старше 16 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Вакцина Коронавірус
NEWS
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
Оператор ГТС України запропонує свої послуги з управління "Північним потоком-2"
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій