Pfizer начала испытывать вакцину на беременных

Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет, Первые участницы уже сделали прививки.

Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.