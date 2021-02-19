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Pfizer начала испытывать вакцину на беременных

Новина українською → Пятница 19 февраля 2021 03:43
Pfizer начала испытывать вакцину на беременных Фото: вакцина от коронавирус Pfizer (flickr by Marco Verch)
Автор: Артур Родивилов

Компании Pfizer и BioNTech начали исследование эффективности и безопасности своей вакцины от коронавируса нового типа для беременных женщин в возрасте от 18 лет, Первые участницы уже сделали прививки.

Об этом сообщается на сайте BioNTech.

Всего в исследованиях должны поучаствовать четыре тысячи беременных женщин в возрасте 18 лет и старше, вакцинация проводится на 24-34 неделях беременности.

Каждая женщина будет участвовать в исследовании в течение от 7 до 10 месяцев, в зависимости от того, что она получила: вакцину или плацебо. Кроме того, родившиеся у участниц испытания дети будут находиться под наблюдением до шестимесячного возраста.

Ранее стало известно, что число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 110 млн.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что Украина вряд ли получит вакцину от COVID Pfizer в начале февраля.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что китайская COVID-вакцина Sinovac будет в Украине на протяжении месяца.

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