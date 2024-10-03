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Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408: названі ціни та характеристики

Четвер 03 жовтня 2024 13:26
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Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408: названі ціни та характеристики Фото: Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408 (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французький автовиробник представив новий електричний кросовер Peugeot Е-408. Ціни на новинку у Європі починаються від 43 900 євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Peugeot.

Зовнішніх відмінностей від інших модифікацій немає, перед нами той самий кузов з "кликастими" фарами і масивним обвісом з нефарбованого пластику. Натомість електромобіль має додаткові аеродинамічні щитки під днищем. На вибір запропоновано п'ять кольорів кузова, але стильні колеса можуть бути лише 19-дюймовими.

Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408: названі ціни та характеристики

Усередині теж збереглася фірмова архітектура i-Cockpit із 10-дюймовими дисплеями для приладів та медіасистеми i-Connect. Вона доповнена корисним для електромобілів додатком e-Routes, який оптимізує всі поїздки, розраховуючи оптимальний маршрут з урахуванням запасу ходу і розташування зарядних станцій. Аудіосистема Focal включає десять динаміків та 12-канальний підсилювач потужністю 690 Вт.

Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408: названі ціни та характеристики

Peugeot E-408 запропонований тільки з одним варіантом силової установки, але він відрізняється від спорідненої моделі E-308. На передній осі встановлений більш продуктивний електромотор: 210 к.с. та 345 Нм проти 156 л.с. та 270 Нм. Ємність літій-іонної тягової батареї CATL також збільшена з 51 до 58,2 кВт*год. Паспортний запас ходу за циклом WLTP становить 453 км.

Електромобіль Peugeot E-408 вже можна замовити в Європі. На ринку Німеччини він коштує 46 600 євро, а в рідній Франції – від 43 900 євро.

Peugeot офіційно представив електричний кросовер Е-408: названі ціни та характеристики

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