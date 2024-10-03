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Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408: названы цены и характеристики

Четверг 03 октября 2024 13:26
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Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408: названы цены и характеристики Фото: Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408 (media.stellantis.com)
Автор: Константин Широкун

Французский автопроизводитель представил новый электрический кроссовер Peugeot Е-408. Цены на новинку в Европе начинаются от 43 900 евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Peugeot.

Внешних отличий от других модификаций нет, перед нами тот же кузов с "кликастыми" фарами и массивным обвесом из некрашеного пластика. Электромобиль имеет дополнительные аэродинамические щитки под днищем. На выбор предложено пять цветов кузова, но стильные колеса могут быть только 19-дюймовыми.

Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408: названы цены и характеристики

Внутри сохранилась фирменная архитектура i-Cockpit с 10-дюймовыми дисплеями для приборов и медиасистемы i-Connect. Она дополнена полезным для электромобилей приложением e-Routes, оптимизирующим все поездки, рассчитывая оптимальный маршрут с учетом запаса хода и расположения зарядных станций. Аудиосистема Focal включает в себя десять динамиков и 12-канальный усилитель мощностью 690 Вт.

Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408: названы цены и характеристики

Peugeot E-408 предложен только с одним вариантом силовой установки, но отличается от родственной модели E-308. На передней оси установлен более производительный электромотор: 210 л. и 345 Нм против 156 л.с. и 270 Нм. Емкость литий-ионной тяговой батареи CATL также увеличена с 51 до 58,2 кВт*ч. Паспортный запас хода по циклу WLTP составляет 453 км.

Электромобиль Peugeot E-408 можно заказать в Европе. На рынке Германии он стоит 46 600 евро, а в родной Франции – от 43 900 евро.

Peugeot официально представил электрический кроссовер Е-408: названы цены и характеристики

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