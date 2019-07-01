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Петров лидирует на 221 мажоритарном округе, - букмекеры

Новости » Выборы 2019    01.07.2019 - 11:27
Петров лидирует на 221 мажоритарном округе, - букмекеры
Фото: Владимир Петров (facebook.com/greatlumpen)

Коэффициент на победу на выборах Петрова составляет 2.10

Кандидат в народные депутаты по 221 мажоритарному округу Киева Владимир Петров лидирует среди остальных кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные букмекеров Рarimatch.

Коэффициент на победу на досрочных парламентских выборах Петрова составляет 2.10. Следом за ним – Леонид Емец от партии "Голос" с коэффициентом 2.30 и Анна Пуртова от "Слуги народа" с коэффициентом 4.10.

Кроме этого, согласно данным букмекеров на по 211 округу лидирует Александр Юрченко ("Слуга народа"), по 212 – Алексей Гриценко ("Гражданская позиция"), по 213 – Борислав Береза, по 214 – Виктор Чумак ("Гражданское движение "Хвыля"), по 215 – Андрей Ильенко (ВО "Свобода"), по 216 – Александр Супруненко, по 217 – Марьяна Безуглая ("Слуга народа"), по 218 – Дмитрий Гурин ("Слуга народа"), по 219 – Николай Тищенко ("Слуга народа"), по 220 – Сергей Лещенко, по 222 – Роман Грищук ("Слуга народа"), по 223 – Юрий Левченко (ВО "Свобода").

Петров лидирует на 221 мажоритарном округе, - букмекеры

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