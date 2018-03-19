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Петренко задекларировал свыше 4,3 млн гривен дохода за 2017 год

НовостиПолитика    19.03.2018 - 11:06
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (minjust.gov.ua)

Петренко задекларировал свыше 580 тыс. гривен зарплаты за 2017 год

Министр юстиции Украины Павел Петренко задекларировал свыше 4,3 млн гривен дохода за 2017 год. Соответствующие данные размещены в Едином государственном реестре деклараций.

Так, в декларации Петренко указал два земельных участка в Киевской области и две квартиры в Киеве, а также коллекцию картин, две пары часов, два автомобиля (Volkswagen 2007 года выпуска и Toyota 2013 года выпуска) и торговую марку.

Также, согласно е-декларации, заработная плата Петренко, полученная по основному месту работы в 2017 году составила 580 248 гривен, кроме того, министр получил 1 672 715 гривен процентов от вклада в "Ощадбанке", а еще 2,1 млн гривен составил доход от отчуждения движимого имущества. Таким образом, общая сумма дохода министра в 2017 году составила 4 352 963 гривен.

Кроме того, Петренко задекларировал 465 тыс. долларов, 80 тыс. евро и 100 тыс. гривен наличных средств, а также 996 826 долларов, 2 129 751 гривен, 353 евро - на банковских счетах.

Напомним, в декларации за 2016 год министр юстиции Украины Павел Петренко указал более 2,5 млн гривен дохода за год и коллекцию картин.

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Темы: Электронные декларации чиновников    Теги: Павел Петренко, Министерство юстиции Украины, декларация
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