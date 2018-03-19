Міністр юстиції України Павло Петренко задекларував понад 4,3 млн гривень доходу за 2017 рік. Відповідні дані розміщені в Єдиному державному реєстрі декларацій.

Так, у декларації Петренко вказав дві земельні ділянки у Київській області та дві квартири у Києві, а також колекцію картин, два годинники, два автомобілі (Volkswagen 2007 року випуску та Toyota 2013 року випуску) та торгову марку.

Також, відповідно до е-декларації, заробітна плата Петренка, отримана за основним місцем роботи у 2017 році склала 580 248 гривень, крім того, мінстр отримав 1 672 715 гривень процентів від вкладу в "Ощадбанку", а ще 2,1 млн гривень склав дохід від відчуження рухомого майна. Таким чином, загальна сума доходу міністра у 2017 року склала 4 352 963 гривень.

Крім того, Петренко задекларував 465 тис. доларів, 80 тис. євро та 100 тис. гривень готівки, а також 996 826 доларів, 2 129 751 гривень, 353 євро - на банківських рахунках.

Нагадаємо, у декларації за 2016 рік міністр юстиції України Павло Петренко вказав понад 2,5 млн гривень доходу за рік та колекцію картин.