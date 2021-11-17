Петраков станет полноценным главным тренером сборной Украины
Александр Петраков станет полноценным главным тренером украинской национальной команды по футболу. Об этом сообщил президент Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Павелко в Facebook.
По его словам, тренерский штаб Александра Петракова выполнил задачу-минимум, которая была возложена на него в этом году. Благодаря этому наша команда одержала победу над Боснией и Герцеговиной.
Назначение Петракова состоится уже завтра, 17 октября. Для этого соберут заседание исполкома УАФ.
Исполком рассмотрит "абсолютно заслуженное назначение Александра Петракова главным тренером национальной команды без приставки и. о.".
Также в сообщении говорится о назначении победителя женской Лиги чемпионов сезона 2020/21 Луиса Кортеса - наставником национальной женской сборной и назначении Николы Риццолли куратором украинского арбитража.
Напомним, что Украина обыграла Боснию. Тапер команда сыграет плей-офф отбора на ЧМ-2022.