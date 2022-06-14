ru ua
Вт, 14 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Петраков остался без основного форварда на матч с Ирландией

Новина українською →
Лодзь, Вторник 14 июня 2022 12:13
Петраков остался без основного форварда на матч с Ирландией Фото: Сборная Украины на тренировке (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Появилась официальная заявка сборной Украины на поединок 4-го тура Лиги наций УЕФА против ирландцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Тренерский штаб "сине-желтых" выбрал 22 исполнителя в перечень заявленных на матч. Александр Петраков не сможет рассчитывать на услуги двух футболистов из обоймы сборной – хавбека Александра Пихаленка и форварда Романа Яремчука.

В заявку вернулись защитники Сирота и Соболь, которые по болезни пропустили поединок с Арменией. Покинул лагерь национальной команды вратарь Пятов, завершивший выступления в составе сборной.

Официальная заявка национальной команды на матч Украина – Ирландия (с игровыми номерами):

Вратари: 1. Андрей Лунин, 23. Дмитрий Ризнык

Защитники: 2. Валерий Бондарь, 3. Тарас Качараба, 4. Денис Попов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Сирота, 19. Эдуард Соболь, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Даниил Игнатенко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 14. Михаил Мудрик, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков

Нападающие: 9. Даниил Сикан, 11. Артем Довбик

Петраков остался без основного форварда на матч с Ирландией

Матч Украина – Ирландия состоится в Лодзи 14 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 21:45 по Киеву. Ранее встретятся другие соперники "сине-желтых" – армяне и шотландцы.

Напомним, ранее подготовили анонс поединка Украины и Ирландии в Лиге наций 2022/23.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины Лига наций Футбол
NEWS
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС, - Politico
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает