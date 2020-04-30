"Петр Великий" заявляет о клевете со стороны волонтера Друзенко

Компания ритуальных услуг "Петр Великий" заявляет, что волонтер Геннадий Друзенко распространяет недостоверную информацию по поводу организации погребения умерших от COVID-19, поэтому будет вынуждена обратиться в суд для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом идет речь в обращении компании, передает РБК-Украина.

Напомним, недавно Друзенко обвинил компанию в отказе в погребении гражданина, который умер от COVID-19. В своей статье автор утверждает, что именно благодаря его вмешательству и личной помощи удалось осуществить данное захоронение.

В свою очередь, в компании утверждают, что в воскресенье, 26 апреля, в 19 часов в агентство "Петр Великий" действительно обратился мужчина с просьбой об организации захоронения своего отца, сообщив о его смерти от COVID-19. Он рассказал, что находится в затруднительном материальном положении, попросил компанию учесть это и по возможности сделать скидку.

"Понимая всю боль и отчаяние после потери родителей, я, Ландарь Алла Петровна, как директор предприятия, дала устное поручение работнику компании провести захоронение умершего отца Игоря Бронеславовича по самым низким расценкам - стоимость организации и проведения похорон была рассчитана в размере 8 тыс. грн, что является одной из самых низких цен для проведения захоронения умерших от COVID-19 человек", - заявила владелица компании.

По ее словам, после проведения кремации заказчик поблагодарил работникам ритуальной компании за человечность и понимание.

"В это время, за авторством Геннадия Друзенко появляется ряд дискредитирующих публикаций в адрес нашей компании. Автор публикации отмечает, что якобы компания является "пророссийской" и имеет связь со "страной агрессором", занимается "мародерством" на рынке ритуальных услуг города Киева", - говорится в обращении компании.

Компания "Петр Великий" отмечает, что "информация, распространенная Геннадием Друзенком, не соответствует действительности", и имея личные отношения с некоторыми телеканалами, он стремится их использовать для дискредитации компании.

"Друзенко уверяет, что журналисты уже готовят сюжет для выхода в эфир, который по нашему глубокому убеждению, будет ложной информацией и дезинформирует зрителя. Считаем, что подготовка к выходу сюжета на телеэкраны преследует лишь одну цель: подорвать деловую репутацию нашей компании и подвергнуть ее общественному порицанию за ложную информацию, а также осуществить атаку в социальных сетях на всю нашу работу во время действия карантинных ограничений в государстве", - добавила руководитель компании Алла Ландар.

По ее словам, после выхода этой публикации, она имела разговор с заказчиком ритуальных услуг, который был удивлен тем, что Друзенко распространяет в сети недостоверную информацию об обстоятельствах захоронения его отца, и заверил, что не знает его, лично не знаком и никогда не обращался о помощи.

"Обращаю ваше внимание, что все разговоры с момента первого звонка Игоря Бронеславовича работнику компании и во время постоянного общения с заказчиком и Геннадием Друзенком, записаны на серверы компании и будут использованы как доказательство в судебном порядке для защиты чести и достоинства, деловой репутации", - добавила Ландарь.

В компании призывают отнестись критически к информации и суждениям, которые изложены в публикациях волонтера и отмечают, что открыты к диалогу со СМИ, общественными и волонтерскими организациями.

"Наши сотрудники и в дальнейшем будут заботиться о безопасности своих заказчиков ритуальных услуг с целью недопущения возможного заражения Covid-19 при организации погребения умерших лиц, которые имеют все необходимые специальные средства защиты, дезинфекции и обеззараживания, и руководствуются исключительно действующим законодательством с соблюдением всех требований и ограничений, которые установлены на время действия карантина", - резюмировали в компании.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 29 апреля, зафиксировали 11 новых летальных случаев от коронавируса COVID-19.