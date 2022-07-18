Петиция о запрете 1xBet набрала 25000 голосов: ее рассмотрит Зеленский

Петиция была подана 8 июля, и уже по состоянию на 15 июля ее подписали 25 тысяч 713 человек. Теперь президент Украины обязан рассмотреть петицию и отреагировать на поставленные в ней вопросы.

Авторы петиции напомнили, "российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира, и что каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству - это давать деньги террористам".

При этом, как говорится в петиции, Украина сама руками Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей дает возможность гражданам страны-агрессора зарабатывать деньги на украинцах, выдав 30 марта 2022 года, на 36 день полномасштабной войны России против Украины, лицензию на проведение в Украине букмекерской деятельности и работу онлайн-казино российскому оператору 1хBet.

"Мы, граждане Украины, считаем, что предоставлением лицензии ООО ”Твоя беттинговая компания” на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам РФ товарным знаком 1xBet Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей поступила вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, что, по нашему убеждению недопустимо во время открытой военной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в петиции.

Как известно, оператор азартных игр 1xBet принадлежит трем гражданам Российской Федерации Роману Семиохину, Сергею Каршкову и Дмитрию Казорину через сеть кипрских фирм.

Однако члены и руководство КРАИЛ заявили, что не увидели связей с Российской Федерацией у данного оператора, которому разрешили получить лицензию в Украине.

Журналисты проекта InformNapalm в своем расследовании заявляли, что вопрос выдачи лицензии российскому оператору 1xBet в Украине пролоббировал имеющий связи с российским бизнесом Борис Баум.

28 июня 2022 года КРАИЛ приняла решение исключить Бориса Баума из структур комиссии, ликвидировав свой Консультативно-экспертный совет, где Баум занимал должность заместителя главы. Однако, украинская лицензия 1xBet аннулирована не была.

Ранее глава КРАИЛ Иван Рудый заявлял, что если правоохранительные органы установят, что оператор азартных игр 1xbet – это российская компания, то выданные ему лицензии в Украине будут аннулированы.

11 июля глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник заявил, что БЭБ уже проверяют достоверность данных в документах, на основании которых были выданы лицензии российскому оператору игорного бизнеса.

По мнению спикера InformNapalm Михаила Макарука, конторой 1xBet должны заниматься СБУ и СНБО, которые должны не просто отнять у нее лицензию, а наложить санкции, как на российского оператора азартных игр, так и на Бориса Баума.