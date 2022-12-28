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Петиція про виключення Росії з ООН набрала дві третини необхідних голосів

Фото: постпред Росії при ООН Василь Небензя (news un org)
Автор: Ілона Свиридова

Петиція про виключення Росії з ООН набрала вже 200 тисяч голосів з 300 тисяч, необхідних для її розгляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на глобальну платформу для громадських кампаній Change.org.

Повідомляється, що дана петиція може стати однією з тих, що найбільше підписуються на цьому ресурсі, якщо назбирає ще 100 тисяч голосів.

Рух "Геть РФ з ООН!" відзначає, що Російська Федерація нелегітимно посідає своє місце і в ООН, і серед постійних членів Ради Безпеки.

"За нинішнім статусом в ООН Росія не є ані частиною Ради Безпеки, ані членом ООН, адже не пройшла процедуру вступу до ООН згідно зі статтею 4 Статуту ООН. У цьому Статуті ООН йдеться, що Радянський Союз ще існує, а Росія взагалі не згадується", - затверджують автори петиції.

На їхню думку, позбавлення Росії права вето в Раді безпеки ООН відновить мир і порядок у міжнародному співтоваристві.

Підтримати петицію можна за посиланням.

Зазначимо, цього тижня Україна ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН та організації загалом.

Також РБК-Україна публікувало роз'яснення того, чому Росія посідає своє місце в ООН нелегітимно.

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