Петиция с требованием создать ВСК по делу "вагнеровцев" собрала необходимое количество голосов

Петиция с требованием создать парламентскую ВСК по делу "вагнеровцев" собрала 25 тысяч голосов. Согласно закону "Об обращениях граждан", рассмотрение электронной петиции осуществляется безотлагательно, но не позднее десяти рабочих дней со дня обнародования информации о начале ее рассмотрения.

Об этом говориться на сайте электронных петиций.

Как известно, петицию 7 сентября зарегистрировали члены семей украинцев, которые погибли в результате террористических актов, совершенных на Донбассе российскими наемниками.

Автор обращения - вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка Виталина Тарасова.

Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 года Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.

"Мы, родственники и близкие украинских воинов, которые погибли, защищая Украину в самый тяжелый период российской агрессии, с горьким недоумением читаем в различных СМИ шокирующую информацию о том, что операция по вывозу в Украину российских наемников, бойцов ЧВК "Вагнер" была сорвана. Это не просто бойцы одиозного подразделения наемников. Это люди, которые убивали наших родных, воевали против нашей армии на Донбассе в 14-15 годах. Это военные преступники, которые совершили множество кровавых преступлений на территории Украины. Часть из которых стали наиболее трагическими страницами этой войны", - отмечается в петиции.

По мнению авторов петиции, следственная комиссия Верховной рады на данный момент является единственным инструментом, с помощью которого можно найти ответы на вопросы.

Авторы петиции требуют справедливости и установление истины, а также ответы на вопросы: кто виноват в том, что боевики, на чьих руках кровь украинских солдат, украинских военных и летчиков, кто и почему "слил" информацию, и таким образом сорвал задержания.

"Мы требуем привлечь к ответственности тех, кто поставил под угрозу жизни украинских разведчиков, которые работали над этой сделкой", - резюмировали в петиции.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны не было никакой информации о сделке по "вагнеровцам". Служба безопасности Украины ранее опровергали проведение такой спецоперации.

В июле в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил отдать их Москве.