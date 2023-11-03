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Песики і коти в смартфоні. В "Дії" анонсували е-паспорт для домашніх тварин

П'ятниця 03 листопада 2023 18:43
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Песики і коти в смартфоні. В "Дії" анонсували е-паспорт для домашніх тварин Фото: Песики і коти в смартфоні. В "Дії" анонсували е-паспорт для домашніх тварин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Також в "Дії" анонсували електронний паспорт для улюбленців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Єдиний державний реєстр домашніх тварин

"Уряд ухвалив постанову про створення електронного реєстру домашніх тварин. Реєстр допоможе запустити цифрові ветеринарні паспорти, а також наблизити українське законодавство до європейського", - пояснив міністр.

За словами Федорова, система зберігатиме інформацію про котів та собак. Зокрема, опис, дані про власника, вакцинацію й інше. В майбутньому реєстр масштабують для всіх улюбленців.

Е-паспорт

"Реєстр стане основою для запуску паспорта домашніх тварин у "Дії". Паперові документи відійдуть у минуле, а ви завжди матимете цифровий аналог у смартфоні", - відзначив міністр.

Зокрема система допомагатиме українцям з пошуком тварин. Це важливо в умовах війни, оскільки тварини часто можуть загубитись внаслідок вибухів або ж обстрілів.

"Реєстрація в системі буде добровільна та безоплатна. Внести дані до Реєстру про тварину можна в будь-якого державного або приватного ветеринара в зручний час", - додав Федоров.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в "Дії" нещодавно розпочали почали тестувати сервіс перереєстрації автомобілів.

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