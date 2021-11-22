Уже нет пеших патрулей: из полиции Харькова массово увольняются сотрудники

Сообщается, что сегодня в Харькове прошло выездное заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. На нем глава областного управления патрульной полиции Алена Стрижах пожаловалась на массовые увольнения.

"Престижа профессии нет из-за того, что у нас низкая заработная плата, и по некомплекту у нас сейчас вопиющая ситуация. У меня нет пеших патрулей. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и областной совет, и городской совет предоставили финансы на ремонт транспорта. Эта проблема решена. Но у меня нет людей, которые будут ездить в этих машинах", - отметила она.

Стрижак не исключает, что уже после Нового года работать будет некому.

"За 10 месяцев уволилось в полтора раза больше сотрудников полиции, чем за весь предыдущий год…С нового года мы столкнемся с ситуацией, когда будет стоять здание управления, транспортные средства, но не будет сотрудников полиции", - добавила она.